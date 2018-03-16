РИАМО - 16 мар. Хилой комплекс из двух корпусов-башен построят на 2-й Звенигородской улице в Москве по проекту архитектурного бюро «Меганом», в ходе строительства сохранят особенности застройки ранее существовавшей на этом месте промзоны с площадями и проходами, говорится в сообщении пресс-службы Москормархитектуры.

«На 2-й Звенигородской улице, владение 12 появится новый жилой комплекс по проекту архитектурного бюро «Меганом». Ранее проект согласовала Москомархитектура. В новом проекте сохраняется застройка бывшего завода - она образует уникальное городское открытое пространство. Ее пестрота и разнообразие позволили создать между зданиями систему площадей и проходов, образуя собой городской интерьер с разными по величине и характеру городскими «комнатами». Таким образом комплекс становится гибридом города и парка», - отмечается в сообщении.

Участок ограничен Звенигородским шоссе, 2-й Звенигородской улицей, улицами Костикова и 1905 года. Территория под застройку имеет площадь 2795 квадратных метров. Общая площадь двух корпусов многофункционального комплекса составит порядка 25 тысяч «квадратов». Подземная часть состоит из трехуровнего паркинга на 150 машино-мест и технических помещений, въезд будет осуществляться со стороны 2-й Звенигородской улицы.

«Во дворе будет детская площадка и зона отдыха для взрослых. На верхних этажах предусмотрены эксплуатируемые террасы для квартир. На первых этажах будет находиться промтоварный магазин и офисы - для них сделаны отдельные входы. В целом, весь проект отвечает современным стандартам жилой застройки, разработанным под руководством мэра Сергея Собянина», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.