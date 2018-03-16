РИАМО - 16 мар. Злоумышленник разбил стекло иномарки, припаркованной у торгового центра на Святоозерской улице в столице, и похитил сумку с 2 миллионами рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 15 марта безработный мужчина 1979 года рождения, зарегистрированный в Ярославской области, сообщил о краже по адресу: улица Святоозерская, дом 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 15 марта в период с 14:40 до 15:20 в торговом центре на парковке по указанному адресу неизвестный, разбив правое заднее стекло его автомобиля Opel, совершил кражу сумки, в которой находились 2 миллиона рублей. Материальный ущерб составил 2,007 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.