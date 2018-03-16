РИАМО - 16 мар. Жители Москвы и Подмосковья смогут оформить подписку на периодические издания на избирательных участках в день выборов президента РФ, такая услуга будет предоставляться почти на 340 избирательных участках Московского региона, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«18 марта жители Москвы и Московской области смогут на избирательных участках не только принять участие в выборах президента России, но и, при желании, подписаться на любимые газеты и журналы. Подписку можно будет оформить на 338 избирательных участках Московского региона. Возможность оформления подписки на избирательных участках согласована с ЦИК России», - отмечается в сообщении.

Подписку на газеты и журналы можно оформить в рамках досрочной подписной кампании на второе полугодие 2018 года и в рамках текущей подписной кампании на апрель, май и июнь.

Подписку на 294 избирательных участках Москвы и 44 избирательных участках Московской области будут принимать сотрудники ближайших отделений почтовой связи с 9:30 до 16:00. Адреса избирательных участков, где будет оформляться подписка, можно узнать по телефону горячей линии «Почты России»: 8-800-2005-888.

С 1 февраля 2018 года стартовала досрочная подписная кампания на периодические печатные издания на второе полугодие 2018 года, а с 1 апреля начнется основная подписная кампания. Подписку на газеты и журналы можно оформить как во всех почтовых отделениях, так и в режиме онлайн на специальном сайте «Почты России» podpiska.pochta.ru.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.