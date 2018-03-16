РИАМО - 16 мар. В Рузском городском округе на месте бывшего карьера в деревне Морево готовится промышленная площадка, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Работы по подготовке проинспектировали сотрудники администрации округа совместно с местными жителями.

«Сейчас территория принадлежит компании «Металлер», которая подготавливает на ней промышленную площадку. Чтобы выровнять территорию, сюда завозятся грунты и строительные отходы 5 класса опасности. Вкрапления бытового мусора сортируются на месте бригадой рабочих», - сообщил советник главы Рузского округа Лев Урман.

Ранее в карьере добывали гравий и щебень.