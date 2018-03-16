РИАМО - 16 мар. Специалистам управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям удалось добиться наказания для собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения в подмосковной Кашире, за допущенные нарушения владелец сельхозземли заплатит 200 тысяч рублей штрафа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям поступили материалы из администрации городского округа Кашира на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ в отношении АО «Каширские овощи» - собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 728 гектаров.

«В результате проверки материалов установлен факт нарушения земельного законодательства. <…> В феврале 2018 года за выявленные нарушения управлением АО «Каширские овощи» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что владелец не выполнял установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель, охране почв от ветровой, водной эрозии, предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Земельные участки не использовались для сельскохозяйственного производства, заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью, сельскохозяйственные культуры не возделывались, почва не обрабатывалась, сенокошение не производились.