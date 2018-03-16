РИАМО - 16 мар. Оператор каршеринга «Делимобиль» не отметил ни одного серьезного инцидента с воровством за 2017-2018 годы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы компании.

«В прошлом году никаких серьезных случаев воровства не было, как и в этом», - сказал собеседник агентства.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в столице работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель» и Carenda.