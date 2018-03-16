РИАМО - 16 мар. Участников и победителей пятой областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному законодательству 2017-2018 учебного года наградили в Подмосковье, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Финал олимпиады состоялся в пятницу в доме правительства Московской области. На награждении присутствовали заместитель председателя правительства Подмосковья Эльмира Хаймурзина и председатель Избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова.

«В этом (учебном - ред.) 2017-2018 году в этом цикле избирательной олимпиады у нас приняло участие более 30 тысяч учащихся старших классов, более 1,1 тысячи школ приняли в этом активное участие во всех 67 городских округах и муниципальных районах Московской области», - сказала Хаймурзина.

По ее словам, активное участие школьников в олимпиаде - показатель их высокого интереса к выборам президента России.

«Многие участники олимпиад потом становятся членами молодежных избирательных комиссий, а потом, когда наступает у них возраст совершеннолетия и они приобретают активное избирательное право, многие из них уже по-взрослому работают в составе участковых избирательных комиссий в качестве наблюдателей на выборах, и это очень отрадно», - подчеркнула Хаймурзина.

В свою очередь, Коновалова отметила, что количество участников выросло более чем на 7 тысяч с 2012 года.

«Уже то, что сегодня мы собираем тысячный зал тех, кто хочет посмотреть на праздник, на финал олимпиады говорит о том, что ребята хотят участвовать в олимпиаде. Более того, мы видим целое поколение ребят, которые знают избирательное законодательство», - сказала председатель Мособлизбиркома.

Кроме того, награждение посетил председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, который поприветствовал и поблагодарил участников олимпиады.

«Одним из важнейших направлений работы органов власти Московской области является повышение правовой культуры молодых будущих избирателей. Олимпиада позволяет выявить действительно знающих, ответственных, заинтересованных ребят, которые по сути представляют кадровый резерв для избирательной системы и вообще для нашей страны», - отметил Баранов.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.