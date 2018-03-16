РИАМО - 16 мар. Специальные площадки для провоза велосипедов предусмотрены в поездах «Иволга», которые будут курсировать на Московских центральных диаметрах, также в вагонах есть места для инвалидов, сообщил в пятницу ведущий эксперт инженерного центра Трансмашхолдинга Иван Ермишин.

В пятницу Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Тверской вагоностроительный завод (входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») подписали договор на поставку в текущем году 23 современных электропоездов «Иволга», которые будут курсировать на Московских центральных диаметрах.

«У нас в головных вагонах находятся туалеты, есть места для перевозки инвалидов во всех поездах, а еще дополнительно у нас появилась рамка для велосипеда», - сказал Ермишин журналистам во время экскурсии по Тверскому вагоностроительному заводу.

Он отметил, что рамки для велосипеда расположены рядом с местами для маломобильных граждан, там же располагаются дополнительные откидные сиденья.

«Увеличено количество сидячих мест, так как увеличивается маршрут, дальность поездок, появились багажные полки для удобства пассажиров и ряд других новшеств», - добавил генеральный директор ОАО «Тверской вагоностроительный завод» Андрей Соловей.

Московские центральные диаметры – это, по сути, новые наземные ветки метро, которые свяжут столицу с Подмосковьем. Их преимущества по сравнению с электричками – минимальные интервалы движения и единая билетная система. Запуск новых сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%.

Первые два диаметра (Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск) планируют открыть к концу 2018 – началу 2019 года. Уже на первом этапе эта программа сделает транспорт доступнее для 2,3 миллиона человек.