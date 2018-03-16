РИАМО - 16 мар. Центрам передержки животных в Подмосковье необходимо больше площадей, сообщил РИАМО в пятницу депутат Мособлдумы Сергей Двойных.

«Безусловно нам необходимо расширение вольерных площадей пунктов передержки, потому как активная работа по регулированию численности безнадзорных животных началась недавно и нам многое еще предстоит сделать», - сказал Двойных.

Депутат пояснил, что в центре передержки проходит реабилитация собак, которая включает в себя карантин, вакцинацию, период восстановления после операции по проведению стерилизации, а также лечение при необходимости. Всего срок содержания животных в таких центрах в 2017 году составлял до 38 дней.

Ранее Двойных рассказал, что в этом году в Подмосковье создадут электронную базу пойманных бродячих животных.