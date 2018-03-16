РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 мар. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска открылся новый детский сад на 240 мест, первые воспитанники придут сюда уже 19 марта, сообщил глава городского округа Радий Хабиров.

В пятницу дошкольное учреждение открылось на улице Братьев Волковых в Нахабине. В открытии детсада приняли участие депутат Московской областной думы Галина Уткина, замглавы администрации округа – начальник территориального управления Нахабино Владимир Куприянов, начальник управления образования округа Наталья Тимошина, заведующая новым детсадом Евгения Веселова.

«Детский сад на улице Братьев Волковых в Нахабине – первый, который мы открываем в 2018 году. Он рассчитан на 240 детей, и все 10 групп практически сформированы. Воспитанники придут сюда уже 19 марта», – сказал Хабиров.

Он отметил, что педагогический коллектив учреждения сформирован из жителей Нахабина. Хабиров добавил, что в планах – до начала лета открыть в Красногорске еще три детских сада.

«Все эти современные, красивые и функциональные детские сады с бассейнами построены за счет средств муниципального бюджета», – подчеркнул Хабиров.

По его словам, детсад на улице Братьев Волковых в Нахабине был построен с соблюдением всех сроков.

«Мы будем стремиться, чтобы этот садик стал одним из лучших в Подмосковье», – заключил Хабиров.