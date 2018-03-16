РИАМО - 16 мар. Специальная электронная база пойманных бродячих животных заработает в Подмосковье уже в 2018 году, в ней будет содержаться вся информация о животном, сообщил РИАМО в пятницу депутат Мособлдумы Сергей Двойных.

«В этом году в Подмосковье будет создана электронная база пойманных бродячих животных. В базе будет содержаться информация о дате стерилизации, вакцинации, привязке к местности, фотографии», - сказал Двойных.

По его словам, попасть в базу животное сможет только после чипирования, чем должны заниматься специализированные организации.

Он добавил, что к этой работе можно привлечь волонтеров, но вопрос требует дополнительной проработки. Сами волонтерские организации могут выйти со своими предложениями в муниципалитеты.

Он уточнил, что с 2016 года в регионе действует механизм, который пока проходит обкатку, но уже ряд муниципальных образований вполне успешно его апробировал.

«Суть его заключается в том, что муниципальное образование объявляет торги, в ходе которых определяется организация, с которой будет заключен договор на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных. И средства, заложенные в областном бюджете, будут перечисляться именно победившей организации», - заключил Двойных.

Ночью 11 марта стая собак напала на 19-летнего жителя поселка Курсаково городского округа Истра. От множественных рваных ран и укусов молодой человек скончался на месте. Ранее в тот же день эти собаки напали на 26-летнюю женщину. Ей помог местный житель, отогнавший животных шваброй.

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