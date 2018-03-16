РИАМО - 16 мар. В Ногинском районе Подмосковья полиция задержала индивидуального предпринимателя, его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть шести человек, трое из которых дети, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области в рамках расследования уголовного дела возбужденного по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть шести человек (часть 3 статьи 238 УК РФ) задержан подозреваемый в совершении данного преступления», - отмечается в сообщении.

14 марта 2018 года в поселке Красный Электрик Ногинского района в квартире, расположенной на первом этаже дома обнаружены тела 30-летней женщины и троих ее детей (11, шести и трех лет) без видимых признаков насильственной смерти. В квартире, расположенной этажом выше обнаружены тела 74-летней местной жительницы и ее 55-летнего сына, также же без видимых признаков насильственной смерти.

По данным следствия, смерть людей наступила от отравления продуктами горения в результате отсутствия надлежащей вытяжки продуктов горения из вентиляционной шахты, которая своевременно не обслуживалась. Согласно имеющемуся договору у управляющей компании обслуживание системы вентиляции возложено на ИП С.Н. Еременко.

«В настоящее время индивидуальный предприниматель задержан по подозрению в совершении указанного преступления. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавляется в сообщении.

Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств, приведших к трагическим последствиям, а также получение и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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