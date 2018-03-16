РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 мар. Сотрудники УМВД России по городскому округу Красногорск задержали жительницу Одинцовского района по подозрению в краже велосипеда стоимостью 18 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД по городскому округу.

Жительница Красногорска обратилась в дежурную часть и сообщила о том, что неизвестные похитили велосипед стоимостью 18 тысяч рублей из подъезда дома на Красногорском бульваре.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела полиции Павшино по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее не судимую 29-летнюю жительницу Одинцовского района», – говорится в сообщении.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.