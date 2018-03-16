РИАМО - 16 мар. Россельхознадзор привлек к административной ответственности ООО «Железнодорожный», владельца земельных участков в подмосковном городском округе Можайск, за ненадлежащий уход за сельхозземлями и оштрафовал на 400 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В феврале 2018 года в управление поступили материалы из администрации муниципалитета в отношении ООО «Железнодорожный», собственника земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 43,64 гектара, на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ. В результате проверки материалов установлен факт невыполнения требований законодательства по защите земель и охране почв.

«Земельные участки не используются для сельскохозяйственного производства, заросли сорной и древесно-кустарниковой растительностью, не огорожены, доступ к ним не ограничен. Документы, подтверждающие проведение мероприятий, направленных на сохранение почв и их плодородия, не представлены. За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий <…> ООО «Железнодорожный» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 400 тысяч рублей», - отмечается в сообщении.