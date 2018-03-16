РИАМО - 16 мар. Пенсионерку, проживающую на улице 3-я Прядильная в столице, избил злоумышленник, представившийся ее соседом, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, пенсионерка 1939 года рождения, зарегистрированная в доме 7 на улице 3-я Прядильная, сообщила о нанесении телесных повреждений в ее квартире.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 14 марта в 18:30 неизвестный, позвонив в дверь и представившись соседом, после того, как потерпевшая открыла ему дверь, неустановленным предметом нанес ей несколько ударов в область головы, скрылся. Пенсионерка госпитализирована в реанимацию», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.