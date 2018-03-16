РИАМО - 16 мар. В Москве в 2018 году запланировали построить и реконструировать около 115 километров дорог, сообщил журналистам в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

«В этом году в Москве будет реконструировано и построено около 115 километров дорог, развязок, тоннелей, эстакад», - сказал Собянин.

Как уточняется в пояснительном материале, планируется построить, в том числе, 20 искусственных сооружений, 16 пешеходных переходов.

Среди приоритетных объектов - участок Северо-Западной хорды, дорога Солнцево-Бутово-Видное - участок от Боровского до Калужского шоссе, участок от Киевского до Калужского шоссе. Участки Северо-восточной хорды - от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе, от Щелковского до Открытого шоссе, от шоссе Энтузиастов до МКАД.