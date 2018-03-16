РИАМО - 16 мар. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Тверской вагоностроительный завод подписали договор на поставку 23 современных электропоездов «Иволга» в текущем году, составы будут курсировать на Московских центральных диаметрах (МЦД), передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Мы крайне удовлетворены тем, что Тверской вагоностроительный завод стал победителем конкурса и, соответственно, эти поезда до конца текущего года поступят в наше распоряжение и будут являться, по сути, визитной карточкой на проекте Московского центрального диаметра», - сказал журналистам генеральный директор ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» Максим Дьяконов.

Он отметил, что до конца года в тестовом режиме пройдет эксплуатация новых электропоездов по направлению Одинцово - Лобня МЦД.

«Договор является высокозначимым, подписание этого договора – прямая связь и следствие визита президента РФ Владимира Путина в январе текущего года в Тверскую область. В рамках своего визита президент обещал оказать поддержку и содействовать развитию Тверского вагоностроительного завода», - отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Он уточнил, что до конца текущего года Тверской вагоностроительный завод выпустит 23 современных электропоезда «Иволга» для ЦППК.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ЦППК, поставка поездов должна быть осуществлена в течение 2018 года. Первые девять составов будут переданы заказчику в третьем квартале текущего года, все остальные поезда - в четвертом квартале.

Московские центральные диаметры – это, по сути, новые наземные ветки метро, которые свяжут столицу с Подмосковьем. Их преимущества по сравнению с электричками – минимальные интервалы движения и единая билетная система. Запуск новых сквозных диаметров поможет разгрузить транспортную систему Москвы на 10-12%.

Первые два диаметра (Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск) планируют открыть к концу 2018 – началу 2019 года. Уже на первом этапе эта программа сделает транспорт доступнее для 2,3 миллиона человек.

Интервалы движения на МЦД должны будут составить 6 минут>>