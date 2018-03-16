РИАМО - 16 мар. В Подмосковье стартовала выдача свидетельств участникам программы «Социальная ипотека» на 2018 год, в пятницу субсидии получили 30 врачей и учителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В мероприятии, которое состоялось в министерстве строительного комплекса, приняли участие представители областных Минстроя, Минздрава и Минобразования, а также представители банков-партнеров.

«Сегодня первые 30 специалистов, прошедшие отбор в этом году, получили льготные субсидии на решение жилищного вопроса с привлечением ипотеки. В их числе 27 врачей и три учителя. Общая сумма средств, предоставленных из бюджета региона указанным специалистам, составляет более 67 миллионов рублей», – сказал заместитель председателя регионального правительства – министр строительного комплекса Московской области Максим Фомин.

Указанные средства будут использованы участниками как пятидесятипроцентный первоначальный взнос при покупке жилья. Оставшиеся 50% также погасит государство в течение всего срока кредитования в виде ежемесячной компенсации. Участнику программы остается лишь добросовестно оплачивать банку проценты за пользование ипотекой.

Обладателями свидетельств стали три учителя начальных классов, восемь фельдшеров и один врач скорой медицинской помощи, пять участковых педиатров, пять анестезиологов-реаниматологов, два участковых терапевта и терапевт, офтальмолог, рентгенолаборант, детский хирург, акушер-гинеколог и участковый фтизиатр.

«Всего в 2018 году в рамках реализации подпрограммы «Социальная ипотека» могут улучшить жилищные условия 498 специалистов, в числе которых 280 врачей, 19 тренеров, 50 учителей, семь воспитателей, 142 молодых ученых и молодых уникальных специалистов», – отметил Фомин.

Подпрограмма «Социальная ипотека» действует в рамках федеральной государственной программы «Жилище» на 2017-2027 годы.