РИАМО – 16 мар. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию, передает Газета.ru.

«Президент утвердил перечень поручений по реализации послания президента Федеральному собранию от 1 марта 2018 года администрации президента и правительству РФ», - говорится на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил представить предложения по декриминализации отдельных статей в отношении деятельности предпринимателей.

Также власти должны будут повысить уровень жизни граждан, обеспечить устойчивый рост их реальных доходов и рост уровня пенсий выше инфляции.

Кроме того, России должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, а также обеспечить темпы экономического роста выше мировых.

Отдельно правительству совместно с Банком России было поручено разработать и утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте.