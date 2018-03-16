РИАМО - 16 мар. До конца 2018 года на эстакаде в Щербинке на территории новой Москвы завершится строительство трех пешеходных переходов и транспортного тоннеля на пересечении с улицей Железнодорожной, сообщил в пятницу на открытии эстакады генеральный директор компании-подрядчика Гай Гадаев.

«До конца года у нас завершится строительство еще трех пешеходных переходов и тоннеля. Мы ставим задачу при помощи префектуры завершить весь объект в третьем квартале 2018 года», - сказал Гадаев.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин поручил подрядчикам завершить работы как можно раньше.

«Целый ряд объектов на Варшавке мы закончим в этом районе (Щербинка - ред.) в этом году, что улучшит, конечно, связанность между частями города и улучшит движение по Варшавке», - отметил Собянин.

Строительство эстакады через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого началось в сентябре 2016 года, завершено на полгода раньше планового срока. Решение о досрочной сдаче объекта было принято с целью скорейшего улучшения транспортной ситуации в Щербинке. Длина эстакады - 606 метров с двумя полосами движения. Необходимые работы по благоустройству прилегающей территории планируют выполнить в весенне-летний период. Открытие движения по эстакаде позволит ликвидировать заторы на пересечении Варшавского шоссе с улицами Маршала Савицкого и 40 лет Октября.