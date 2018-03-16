РИАМО (ИВАНТЕЕВКА) – 16 мар. Сотрудники МБУ «Городское хозяйство» в подмосковной Ивантеевке на базе мини-трактора сконструировали собственную спецтехнику для борьбы с наледью на дорогах, сообщил Ивантеевскому информагентству тракторист МБУ Александр Кистайкин.

По данным агентства, скалыватель установили на мини-трактор «Муравей», полученный предприятием по губернаторской программе.

«Идея родилась после просмотра интернета, где народные умельцы изобретали различные механизированные способы борьбы с гололедом. У нас вариант оказался самым успешным и производительным, а главное – недорогим и простым в эксплуатации. Применение нашего скалывателя требует соблюдения техники безопасности. Зато он способен быстро справиться с наледью и уплотненным снегом любой толщины и при любой погоде», – сказал Кистайкин.

По его словам, такая техника идеально подходит для удаления наледи с пешеходных дорожек в скверах и с тротуаров вдоль автомобильных дорог.

Он также добавил, что новое подвесное оборудование для мини-трактора крепится вместо ковша и дает стопроцентный результат даже там, где с гололедом не могут справиться самые мощные погрузчики, и заменяет десятки рабочих с обычными ледорубами.