РИАМО – 16 мар. Пассажиры при отмене рейса по вине авиакомпании имеют право вернуть полную стоимость авиабилета с перевозчика компенсацию, однако эти меры не распространяются на форс-мажорные ситуации, передает РИА Новости.

«Согласно требованиям Воздушного кодекса РФ, при отмене рейса по вине авиакомпании пассажир вправе вернуть полную стоимость авиабилета и взыскать в претензионном либо судебном порядке денежную компенсацию», — сказал заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.

При этом он пояснил, что перевозчик не виноват в отмене рейса по причине метеоусловий, природных катаклизмов, военных действий, ввода в стране военного положения, наложения запретов и ограничений на грузоперевозки по определенным маршрутам, забастовки сотрудников авиапредприятия, решения государственного органа об отмене рейса.

«В остальных случаях в отмене рейса виновата авиакомпания», — указал представитель прокуратуры.

В случае задержки рейса авиакомпания обязана предоставить комнату матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет; предоставить два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов; обеспечить пассажиров прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов, добавил он.

По словам Опенышева, также в обязанности авиакомпании в этом случае входит предоставление горячего питания пассажирам при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью; размещение ожидающих в гостинице при задержке рейса более чем на восемь часов днем и более чем на шесть часов ночью; организация хранения багажа пассажиров.

«Если пассажир не получил указанных услуг и при этом понес соответствующие расходы, их можно взыскать с авиаперевозчика в претензионном или судебном порядке. Кроме того, пассажиру следует обратиться с жалобой в транспортную прокуратуру, которая по результатам проверки примет меры и в отношении авиакомпании, и в отношении виновных должностных лиц», — заключил прокурор.