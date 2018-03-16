РИАМО - 16 мар. Владельцы кафе, где подают блюда греческой кухни, стали победителями электронного аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта в московском саду «Эрмитаж», киоск откроется с наступлением тепла, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Одни из первых участников аукционов за право размещения киосков в столичных зонах отдыха оценили новые правила организации торговли в парках и усадьбах Москвы. Организатором аукционов выступает департамент по конкурентной политике города.

«Владельцы кафе, специализирующегося на греческой кухне, – семья Дорониных – заявились на участие в электронном аукционе и получили право размещения нестационарного торгового объекта в саду «Эрмитаж» и с наступлением теплой погоды откроют свое заведение для посетителей», - говорится в сообщении.

По словам совладельца и креативного вдохновителя проекта Евгении Дорониной, к участию в аукционе ее и мужа подтолкнуло участие в открытых мероприятиях департамента города Москвы по конкурентной политике, - конкурент-клубе и инвестиционном роуд-шоу.

«О том, что Москва реализует право торговли в киосках через аукционы удалось узнать на открытом мероприятии. Сама по себе мысль об участии в аукционе, еще и электронном, была довольно пугающей. Однако после консультаций у специалистов ведомства схема участия в торгах оказалась простой и понятной», – сказала предприниматель.

По итогам аукциона Доронины получили место под размещение объекта общепита площадью около 50 квадратных метров у центрального входа в парк «Эрмитаж». В будущем точки общественного питания предпринимателей могут появиться и в других парках Москвы.

«Есть идея разместить ресторанчик греческой еды в других парках ЦАО. Однажды мы предпринимали попытку организовать точку торговли в усадьбе «Царицыно», однако условия аренды были другие. Теперь принцип организации торговли через электронный аукцион видится понятным и прозрачным. Важно, что победа дает возможность торговать на одном месте в течение пяти лет с фиксированной ставкой ежемесячного платежа. Думаю, вскоре удастся принять участие в новой серии городских торгов», – сказала Доронина.

Говоря о планах по развитию семейного бизнеса, они рассказала, что летом в саду «Эрмитаж» посетителей будут привлекать вкусным аутентичным меню, развлекать концертами и организовывать мастер-классы по приготовлению греческих блюд. Фермерские продукты для приготовления национальных блюд московские предприниматели закупают у обрусевших греков, которые занялись производством кисломолочной продукции и бакалеи в Подмосковье.

В материале добавляется, что сейчас на аукционы в Москве выставлены 26 НТО, из них четыре объекта должны быть установлены в Саду имени Баумана, 10 объектов - в «Царицыно», по пять торговых точек в парке «Фили» и в Перовском парке и один киоск в сквере у Бабушкинского парка. Торги ведутся за размер ежемесячного платежа. Заявки для участия принимаются до 23 марта. Ближайшие торги пройдут 28 марта.