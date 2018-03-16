РИАМО - 16 мар. На Фестивальной улице в столице на женщину напал бездомный, который ограбил ее и попытался задушить полиэтиленовым пакетом, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 15 марта потерпевшая сообщила о разбое по адресу: Фестивальная улица, 13.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 15 марта в 06:05 по указанному адресу неизвестный подошел к потерпевшей сзади, повалил на землю и начал душить полиэтиленовым пакетом, после чего открыто похитил сумку, в которой находились личные вещи, документы, телефон сотовой связи, 1 тысяча рублей, скрылся. Материальный ущерб составил около 4 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позже полицейские задержали мужчину 1986 года рождения, бомжа, который был изобличен в совершении этого преступления.

Собеседник агентства уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.