РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в пятницу призвал жителей городского округа прийти на выборы президента, которые состоятся 18 марта, говорится на официальной странице главы в Instagram.

«В воскресенье, 18 марта, во всех городах России пройдут главные выборы страны – выборы президента Российской Федерации. Призываю всех люберчан прийти в этот день на избирательные участки и отдать голос за своего кандидата. Выбери свое будущее. Выбери будущее нашей страны!» - написал Ружицкий.

В день выборов президента России 18 марта в городском округе Люберцы будут открыты 165 избирательных участков. Среди них – один временный УИК, который будет работать в ЛРБ №2. Количество избирателей в Люберцах – 227 тысяч человек.