РИАМО - 16 мар. Старший вице-президент «Ростелекома» по вопросам стратегического планирования и инновационного развития Сергей Анохин стал финансовым директором компании, сообщает ТАСС.



«В свою очередь Кай-Уве Мельхорн, с 2013 года занимавший эту должность, покинет компанию и будет заниматься собственными проектами», - уточняется в материале.



Анохин займется управлением финансами, экономикой, инвестициями и отчетностью. Также в его компетенцию войдет руководство закупочной деятельностью и реализацией проектов повышения операционной эффективности «Ростелекома».



Анохин находился на позиции старшего вице-президента «Ростелекома» с апреля 2017 года. На этой должности он курировал вопросы стратегического планирования, инновационного развития, слияний и поглощений, взаимодействия с инвесторами, а также реализацию проектов трансформации и повышения операционной эффективности.