РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 мар. На территории подмосковной Балашихи с 17 по 31 марта сотрудники ГИБДД будут проверять пассажирский автотранспорт, говорится в сообщении отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Отделом ГИБДД на территории городских округов Балашиха и Реутов в период с 17 по 31 марта 2018 года будет проводиться оперативно-профилактическая операция «Автобус»», – говорится в сообщении.

Проверка будет проводиться при надзоре за дорожным движением на маршрутах осуществления пассажирских перевозок. Операция направлена на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте и пресечение административных правонарушений водителями, юридическими и должностными лицами автотранспортных предприятий.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» просит жителей сообщать обо всех нарушениях, допущенных на пассажирском автотранспорте, по телефонам: 8(495)521-99-02, 8(495)522-54-35.