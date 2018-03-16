РИАМО - 16 мар. Доследственную проверку организовали в столице по факту жестокого обращения с львенком в одной из кальянных на севере города, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Александра Дрыманова по заявлению женщины о живодерстве со стороны руководства одной из столичных кальянных организованна доследственная проверка», — сказала Иванова.

Она добавила, что из заявления следует, что при посещении кальянной жительница Москвы обратила внимание на присутствие маленького львенка, с которым посетители устраивают фотосессии. Также львенок без присмотра перемещается по территории заведения.

Иванова уточнила, что следователи осмотрели помещение кальянной и получили доказательства нахождения львенка в кафе.

Представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице отметила, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствие намерено проверить наличие специального разрешения уполномоченных государственных органов на содержание львенка в неволе, а также документы, подтверждающие законность его происхождения и владения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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