РИАМО - 16 мар. В Щербинке на территории новой Москвы в пятницу открыли разворотную эстакаду через Варшавское шоссе, передает корреспондент РИАМО.

«Один крупных объектов находится здесь, в районе Щербинки, еще до реконструкции Варшавки. Щербинка разрезана двумя магистралями - железнодорожной и автодорожной. В прошлом году запустили железнодорожную эстакаду, сейчас запускаем эстакаду через Варшавское шоссе», - сказал журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин подчеркнул, что в этом году в Москве построят и реконструируют более 115 километров дорог, развязок, тоннелей, эстакад.

Строительство эстакады через Варшавское шоссе со съездом на улицу Маршала Савицкого началось в сентябре 2016 года, завершено на полгода раньше планового срока. Решение о досрочной сдаче объекта было принято с целью скорейшего улучшения транспортной ситуации в Щербинке. Длина эстакады - 606 метров с двумя полосами движения. Необходимые работы по благоустройству прилегающей территории планируют выполнить в весенне-летний период. Открытие движения по эстакаде позволит ликвидировать заторы на пересечении Варшавского шоссе с улицами Маршала Савицкого и 40 лет Октября.

В настоящее время продолжаются работы по строительству транспортного тоннеля на пересечении Варшавского шоссе с улицей Железнодорожная, реконструкция основного хода Варшавского шоссе, строительства дублера Варшавского шоссе, строительство четырех надземных и двух подземных переходов.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства на лекции в Московском государственном строительном университете Марат Хуснуллин сообщал, что в Москве в ближайшие три года планируют построить более 270 километров дорожного полотна, 58 мостов и 31 пешеходный переход.