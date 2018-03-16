РИАМО - 16 мар. Для владельцев автобусов из 11 городов-организаторов чемпионата мира по футболу - 2018 запустили специальный сайт, сведения на портале предназначены для компаний-перевозчиков, говорится в сообщении пресс-службы транспортной дирекции ЧМ – 2018.

«АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу - 2018» запустила специальный сайт bus.transport2018.com и службу поддержки для владельцев автобусов из 11 городов-организаторов чемпионата. На ресурсе размещена полная информация для компаний-перевозчиков, планирующих осуществлять перевозку пассажиров в города-организаторы в период проведения чемпионата», — говорится в сообщении.

Согласно пункту 5 указа №202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» с 1 июня по 17 июля на территории Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и с 1 июня по 30 июня на территории Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска смогут заехать только те автобусы, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации, передающей информацию в АО «ГЛОНАСС» и АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу - 2018».

Для беспрепятственного въезда в города-организаторы чемпионата перевозчикам необходимо установить на автобусы аппаратуру спутниковой навигации и зарегистрировать ее в АО «ГЛОНАСС». Уведомления с данными о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса необходимо будет направлять через специальный информационный ресурс bus.transport2018.com.

Уведомление о каждой поездке должно подаваться не позднее чем за 48 часов до планируемого времени въезда, при этом внести изменения в уже сформированную заявку возможно будет не позднее чем за 3 часа до въезда автобуса.

Служба поддержки специального информационного ресурса bus.transport2018.com доступна по номерам 8-800-511-30-18 – для звонков по России и +7-499-426-05-72 – для звонков из-за границы. Операторы горячей линии осуществляют консультации на русском и английском языках по вопросам работы специального ресурса, о регистрации на нем, о порядке подачи уведомлений, о планируемом въезде в города-организаторы чемпионата.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».