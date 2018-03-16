РИАМО - 16 мар. Автобус без пассажиров выгорел внутри в результате ДТП в Одинцове, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-Службы МЧС РФ по Московской области.
«В 5:26 поступила информация о загорании автобуса в результате ДТП на Акуловской улице в Одинцове. Автобус полностью выгорел внутри, пассажиров в нем не находилось. Пострадавших в результате возгорания нет», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.
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