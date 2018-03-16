РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 мар. В подмосковном Красногорске в 2018 году планируют построить общественную баню площадью свыше 1,5 тысяч квадратных метров, сообщил глава городского округа Радий Хабиров.

В Красногорске 15 марта состоялся муниципальный форум «Управдом». Он был посвящен проблемным вопросам города. В ходе мероприятия жительница округа поинтересовалась, когда в городе будет построена общественная баня, которую люди ждут уже несколько лет.

«Изначально с инвесторами была договоренность, что они на месте старой давно закрытой бани построят офисный центр, а для бани предоставят помещение в другом месте. Но обязательства выполнены не были. Сейчас мы решили вопрос со строительством общественной бани площадью свыше 1,5 тысяч квадратных метров на месте закрытого мебельного магазина на улице Кирова», – сказал Хабиров.

Он подчеркнул, что уже в этом году жители Красногорска смогут принять банные процедуры.