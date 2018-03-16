РИАМО - 16 мар. Администрация детского дошкольного учреждения в центре Москвы самостоятельно эвакуировала воспитанников из здания из-за задымления, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) главка МЧС России по столице.

«Около 10:00 поступила заявка о задымлении по адресу: Трубниковский переулок, дом №23, строение 2. На момент прибытия подразделения МЧС администрация учреждения самостоятельно вывела детей на улицу», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному адресу расположен детский сад. Информация о задымлении не подтвердилась.