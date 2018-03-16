РИАМО - 16 мар. На остановках общественного транспорта в Москве до конца года установят еще 74 автомата по продаже проездных билетов, общее число терминалов увеличится до 195, они позволят пополнять карту «Тройка», социальные карты школьника и студента, а также приобретать билеты «Единый» на одну, две, 20 и 40 поездок, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Функционал автоматов по продаже билетов позволяет пополнять карту «Тройка», социальные карты школьника и студента, приобретать билеты «Единый» на одну, две, 20 и 40 поездок. Терминалы принимают не только наличные, но и банковские карты, оплатить билеты можно, в том числе, бесконтактным способом по карте или мобильному телефону с помощью функции NFC», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Автоматы поставят на крупных остановках общественного транспорта в шаговой доступности от наиболее востребованных социальных и транспортных объектов. В частности, аппараты заработают на Садовом кольце, у станций метро «Китай-город», «Лубянка», «Таганская», «Улица 1905 года» и других. Приобрести билет и пополнить «Тройку» можно будет также возле Белорусского, Киевского и Курского вокзалов.

Все автоматы будут работать круглосуточно. В метро запустили программу установки билетных автоматов на тех станциях, где они наиболее востребованы. Пассажиры покупают в терминалах проездные на одну и две поездки, а также пополняют «Кошелек» на карте «Тройка» без комиссии. Всего в подземке работает свыше 300 автоматов.