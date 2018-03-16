РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 мар. В подмосковном Подольске в пятницу утром на Симферопольском шоссе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись пять машин, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Сегодня (16 марта – ред.) около 9:00 произошла авария на Симферопольском шоссе перед поворотом на Домодедовское шоссе недалеко от поселка Сельхозтехники. В ДТП попали сразу пять машин, они перекрыли две полосы движения», – сказал свидетель.

По его словам, пострадавших не было. На данном участке образовалась пробка.