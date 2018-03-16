РИАМО - 16 мар. Жители многоквартирных домов могут начать оплачивать жилищно-коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО) по прямым договорам, а управляющие компании могут исключить из этой цепочки, пишет в пятницу газета «Известия».

Для того, чтобы платить напрямую РСО, жителям нужно будет провести общее собрание собственников — получать согласие «ресурсников» не придется.

«Соответствующие поправки в Жилищный кодекс подготовили в Госдуме ко второму чтению. Прямые договоры появятся и у приобретателей новостроек, причем сразу после получения ключей: такую идею ранее поддержали вице-премьер Дмитрий Козак и Минстрой», — говорится в статье.

Сейчас жители оплачивают электричество, воду, газ и тепло через управляющие компании (в том числе ТСЖ), которые затем перечисляют полученные средства в РСО. Если поправки будут приняты, УК смогут собирать с граждан деньги только за свою работу — содержание и текущий ремонт дома.

«Все претензии по оплате коммунальных услуг РСО сейчас предъявляют к управляющим организациям, а не к потребителям напрямую. В результате УК нередко покрывают долги из средств на «содержание общего имущества в многоквартирном доме», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Для покупателей квартир в новостройках, которые будут введены в эксплуатацию после принятия поправок, прямые договоры с ресусоснабжающими организациями предусмотрены уже при вводе жилья в эксплуатацию.

Как добавляется в материале, в Минстрое России считают, что у системы прямых договоров «минусы как таковые отсутствуют, но на начальном этапе у РСО могут быть сложности по формированию абонентской базы в новостройках». Однако после полной реализации функционала ГИС ЖКХ такой проблемы уже не будет.

Законопроект планируют рассмотреть в Госдуме во втором чтении 21 марта.

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