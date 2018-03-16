РИАМО - 16 мар. Две электрички частично отменены и несколько электричек задерживаются на Белорусском направлении Московской железной дороги, где утром в пятницу поезд столкнулся с легковым автомобилем, сообщается в Telegram-канале Центральной ППК.

Ранее сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области сообщил, что около 09:15 поступило сообщение о ДТП в Одинцовском районе, где на железнодорожном переезде в поселке Усово столкнулись Renault и электропоезд. Пострадавших в аварии нет.

«Белорусское направление. Задержан поезд 6906 (Усово — Москва) на 40 минут. Частичная отмена: поезд 6905 (Москва — Усово) на участке Кунцево-2 — Усово, поезд 6908 (Усово — Москва) на участке Усово — Кунцево-2», - говорится в сообщении.

Кроме того, что на Белорусском направлении задерживаются электрички 6906 (Усово — Москва) на 37 минут, 6905 (Москва — Усово) - на 17 минут.