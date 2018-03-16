РИАМО - 16 мар. Электричка насмерть сбила мужчину на станции «30 километр» («Заря») Горьковского направления Московской железной дороги в подмосковной Балашихе, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«На станции «Заря» («30 километр» – ред.) Горьковского направления электропоездом сообщением Москва-Петушки смертельно травмирован мужчина. Переход железной дороги в неустановленном месте», - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает транспортная полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются, добавил он.