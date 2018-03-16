РИАМО - 16 мар. Движение по путепроводам над Филевской линией метро ограничили до 30 мая из-за их реконструкции, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Период: со 2 марта по 30 мая круглосуточно. Участок 1: путепровод Кунцевский (Рублевское шоссе). Особенности: одна полоса в каждом направлении. Участок 2: путепровод Парковый (Минская улица). Особенности: одна полоса в каждом направлении», — говорится в сообщении.

Движение также ограничили на Филевском путепроводе (Багратионовский проезд). Особенности — одна полоса частично.