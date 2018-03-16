РИАМО - 16 мар. В подмосковном Ступине возбудили уголовное дело по факту убийства одного из злоумышленников, который участвовал в вооруженном нападении на мужчину, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

Следственным отделом по городу Ступино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«По данным следствия, 15 марта 2018 года мужчина ехал на автомобиле по дороге в поселке Малино городского округа Ступино, где его обогнал и перегородил дорогу автомобиль. Из машины вышли трое неизвестных в масках, угрожая предметом похожим на пистолет, они проникли в салон автомобиля и открыто похитили денежные средства в размере 200 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Затем мужчина оказал сопротивление, в результате чего один из нападавших произвел несколько выстрелов, причинив ему ранения, а также смертельное огнестрельное ранение одному из злоумышленников. После этого двое нападавших скрылись на своем автомобиле.

В ходе осмотра места происшествия изъяты: одна пуля калибра 9 миллиметров и мобильные телефоны. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание нападавших. Кроме того, проводятся проверочные мероприятия по факту ранения мужчины и похищения у него денежных средств.