РИАМО - 16 мар. Жителя подмосковного Жуковского задержали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 15 марта в 08:30 в доме в селе Синьково Раменского района был обнаружен труп, внешние признаки насильственной смерти отсутствовали.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченный угрозыска совместно с вневедомственной охраной за совершенное преступление установил и доставил в следственный отдел по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области мужчину 1988 года рождения, проживающего в Жуковском», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту следственный отдел по городу Раменское возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчина задержан.