РИАМО - 16 мар. Легковой автомобиль Renault и электропоезд столкнулись на железнодорожном переезде в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Около 09:15 поступило сообщение о ДТП в Одинцовском районе. На переезде в поселке Усово столкнулись Renault и электропоезд. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.