РИАМО - 16 мар. В квартире дома по Фруктовой улице в столице обнаружили тело мужчины с ранениями, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 15 марта на службу «02» с номера «03» сообщили об обнаружении трупа в квартире по адресу: улица Фруктовая, 20.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу с ранениями обнаружен труп человека 1971 года рождения, неработавшего, зарегистрированного там же», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.