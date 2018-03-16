РИАМО – 16 мар. Российская биатлонистка Анна Миленина завоевала золото в биатлонной гонке на 12,5 километров в классе «стоя» на Паралимпиаде в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

«Миленина показала результат 38 минут 56,8 секунды, допустив два промаха на огневых рубежах. Серебряным призером стала россиянка Екатерина Румянцева (39:00,6; 2). Бронзу завоевала канадка Бриттани Худак (41:20,7; 0). Наталья Братюк стала шестой (43:07,9; 2), Юлия Михеева - восьмой (45:39,5; 2)», - говорится в сообщении.

Ранее на Играх в Пхенчхане Миленина выиграла золото в лыжном спринте. На Паралимпиадах в Турине (2006) и Ванкувере (2010) она завоевала по одному золоту в лыжных гонках, в Сочи (2014) - два, также она выиграла биатлонную гонку на Играх-2010. Кроме того, спортсменка является семикратным серебряным призером Паралимпиад и трижды бронзовым, а также 11-кратной чемпионкой мира. На Играх в Южной Корее она выиграла серебро в биатлонных гонках на 6 километров и 10 километров, в лыжной гонке на 15 километров.

В Пхенчхане соревнуются 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Паралимпийские игры завершатся 18 марта. Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, на данный момент завоевали 19 медалей (семь золотых, восемь серебряных, четыре бронзовые) на Играх в Пхенчхане и занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США, в ее активе 23 медали (8-9-6), третьими идут немецкие спортсмены, на счету которых 14 медалей (6-7-1).