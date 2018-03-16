РИАМО - 16 мар. Четверо злоумышленников в масках ограбили организацию на Ленинградском проспекте в столице, похитив ювелирные украшения на 50 миллионов рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, на службу «02» 15 марта поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: Ленинградский проспект, дом 69.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 15 марта в 19:04 в помещение ювелирного магазина по указанному адресу вошли четверо неизвестных в масках «балаклава», угрожая предметом, похожим на пистолет, продавцам данного ООО, разбили витрины, забрали ювелирные изделия (перечень устанавливается), скрылись на автомобиле», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что материальный ущерб составил более 50 миллионов рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.