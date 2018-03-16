РИАМО (СТУПИНО) – 15 мар. Полицейские раскрыли кражу с дачного участка в подмосковном Ступине, сообщил Ступинскому информагентству сотрудник пресс-службы ОМВД России по городскому округу.

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Ступино поступило сообщение от 34-летней местной жительницы о том, что злоумышленник проник на территорию дачного участка на Ивановском проезде в деревне Чирково и украл ее личное имущество.

«Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 28-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья», – сказал сотрудник.

По данным агентства, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.