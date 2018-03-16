РИАМО - 16 мар. «АвтоВАЗ» планирует начать производство битопливного седана Lada Granta CNG в следующем году, предполагается, что это будет самый дешевый в России автомобиль на метане базовой стоимостью менее 600 тысяч рублей, пишет в пятницу газета «Известия».

«На заседании правительственной рабочей группы по внедрению газомоторного топлива начальник отдела автомобилей специального назначения «АвтоВАЗа» Сергей Ивлев сообщил о планах по запуску в производство в следующем году битопливного седана Lada Granta CNG», - говорится в статье.

Первым этапом перевода автомобилей «АвтоВАЗа» на сжиженный газ (CNG) был выпуск седана Vesta. Второй этап — старт производства более дорогого универсала и фургона Largus в 2018 году и начало выпуска бюджетной Granta CNG в 2019 году, отмечает издание.

Два баллона метановой Granta рассчитаны на 100 литров газа, при этом сохраняется и штатный бензобак на 50 литров. В зависимости от ситуации водитель может использовать тот или иной вид топлива, переключая его подачу кнопкой в салоне. Суммарный запас бензина и газа позволит Granta проехать на одной заправке 1050 километров. При переходе на газ, мощность двигателя снижается примерно на 10%, зато повышается ресурс двигателя.

По оценке управляющего партнера консалтинговой компании EURussia Partners Сергея Бургазлиева, стартовая цена Granta CNG составит примерно 490-500 тысяч рублей. Схожего мнения придерживается автомобильный эксперт Сергей Иванов, по его оценкам цена не перешагнет за 600 тысяч рублей. Таким образом биотопливная Granta будет стоить дороже бензиновой (от 400 тысяч рублей) на 100-200 тысяч рублей.

Газета добавляет, что в рамках госстимулирования продаж газомоторной техники Волжский автозавод получает субсидию в 140 тысяч рублей за каждый проданный битопливный автомобиль. C учетом этой субсидии розничная цена базовой битопливной Vesta составляет 765 тысяч рублей.