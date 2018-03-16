РИАМО - 16 мар. В Московской области 18 марта будут работать около 600 бригад скорой медицинской помощи, в течение всего дня они будут в приоритетном порядке выезжать на вызовы, поступающие с избирательных участков, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

«Порядка 600 бригад скорой медицинской помощи будут работать в Московской области в день выборов президента России 18 марта», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

В течение всего дня выборов подмосковные бригады скорой помощи будут в приоритетном порядке выезжать на вызовы, поступающие с избирательных участков.

«Все автомобили скорой оснащены современным оборудованием для оказания экстренной помощи. В случае необходимости обратившиеся будут госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения для более детального обследования», - уточнил Марков.

По словам министра, на сегодняшний день проведены мероприятия по уточнению схем лечебно-эвакуационных мероприятий при чрезвычайных ситуациях, порядка взаимодействия с экстренными службами, по проверке комплектования укладок и наборов выездных бригад скорой медицинской помощи.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.