РИАМО - 16 мар. Редкие мартовские морозы ожидаются в Московском регионе в ночь на 17 марта, сообщил РИАМО в пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В эти выходные нас ждет настоящее ультраполярное вторжение, когда ночью с 16 на 17 марта будет от минус 18 до минус 23 градусов, днем от минус 8 до минус 10 градусов. Это феноменальное похолодание», — сказал Тишковец.

Он добавил, что в Москве температура в ночь на субботу опустится от минус 18 до минус 20 градусов, а в области до минус 23 градусов. Такие морозы случаются в середине марта раз в 18 лет.

«В ночь на воскресенье температура в Москве опустится до минус 17 - минус 19 градусов, по области - до минус 22 градусов. Днем в воскресенье воздух прогреется до минус 4-6 градусов, по области температура воздуха составит от минус 3 до минус 8 градусов», - уточнил Тишковец.

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