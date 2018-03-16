РИАМО - 16 мар. Градостроительно-земельная комиссия Москвы отказала инвестору в реконструкции зданий аптеки и терапевтического корпуса на улице Гиляровского в центре города, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 15 марта 2018 года согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: улица Гиляровского, владение 5, строения 1, 2 (ЦАО)», - говорится в сообщении.

Инвестор обратился к ГЗК с просьбой разрешить провести реконструкцию существующих зданий и увеличить их общую площадь с 1,8 тысячи до 4,6 тысячи квадратных метров, а также изменить вид разрешенного использования территории с лечебного и складского на размещение офисов, выставочного зала.

«Однако комиссия сочла нецелесообразным проведение таких работ и внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с тем, что рядом расположен жилой дом», - сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

На сегодняшний день на данной территории расположено трехэтажное здание терапевтического корпуса 1875 года постройки с одним подземным этажом. Общая площадь здания составляет порядка 1,56 тысячи квадратных метров. Также на участке располагается одноэтажное здание аптеки 1940 года постройки с одним подземным этажом, общая площадь здания - около 220 квадратных метров.